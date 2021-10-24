أوركسترا «الفردوس» النسائية بإشراف الموسيقار العالمي إيه آر رحمان في إكسبو 2020 دبي

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تستعد أوركسترا الفردوس، وهي الأوركسترا الرائدة التي تجمع بين أعضائها 50 موهبة من العازفات الموسيقيات الماهرات، اللواتي يأتين من مختلف أنحاء العالم العربي، لاختتام أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي، بعرض موسيقي مبهر يوم السبت المقبل، تقدم خلاله مجموعة منوعة من المقطوعات الموسيقية الخلابة المستوحاة من عالم الفضاء، كتكريم لمستكشفي الفضاء الأوائل، تتضمن معزوفة خاصة وبألحان جديدة كليا لم تسمع من قبل للموسيقار الحائز على جائزتي الأوسكار والجرامي إيه آر رحمان.

ستستضيف حديقة «اليوبيل» في إكسبو 2020 دبي، بدءا من السابعة مساء يوم السبت 23 أكتوبر، عازفات أوركسترا الفردوس اللواتي سيقدمن معزوفاتهن الساحرة والفريدة من نوعها، واحتفاء بثقافة المنطقة وتنوعها، تضم الفرقة، بقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح، عازفات من 23 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهن بين 16 و51 عاما، لتبيّن أن عالم الموسيقى متاح للجميع ومن أجل الجميع.

خلال العرض الموسيقي ستقدم أوركسترا الفردوس مجموعة منوعة من الألحان، أحدها مستلهم من الملحمة الفلسفية «هكذا تكلم زرادشت: كتاب كتب للجميع وللا أحد» للفيلسفوف الألماني فريدريك نيتشه، إضافة لمجموعة خلابة من الألحان الموسيقية الخاصة بعدد من الأفلام الكلاسيكية التي تدور حول الفضاء، مثل «حرب النجوم» و«إي تي» و«مغامرة على الأرض» ومقطوعة «بلاديو» لكارل جينكينز، والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن، فيما سيختتم الحفل بأبهى طريقة ممكنة، عبر عزف أحدث المقطوعات الموسيقية من تأليف الموسيقار الكبير إيه آر رحمان، المشرف على الأوركسترا، التي ابتكرها خصيصا لتكريم مستكشفي الفضاء الأوائل وتحمل عنوان «الأمل»، وهو الاسم المستلهم من بعثة «الأمل» أول بعثة فضائية عربية تتجه لاستكشاف المريخ، لتكون هذه المعزوفة المنتظرة بمثابة أجمل ختام لأسبوع الفضاء في إكسبو 2020.

يقول الموسيقار إي آر رحمان: «معرفة المجهول هو نوع من السعي وراء الحياة، وعبر استكشاف الفضاء نحن نستكشف أنفسنا».

ينصح حاملي تذاكر إكسبو 2020 الراغبين في حضور العرض الافتتاحي للأوركسترا يوم السبت، الحضور مبكرا، نظرا لمحدودية المقاعد، حيث سيكون الدخول لحاملي التذاكر بحسب أسبقية الحضور، ويمكن للراغبين شراء تذاكر الدخول لإكسبو 2020 دبي إلكترونيا، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للحدث: www.expo2020.com.

يقام أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر، ويستضيف حاليا مجموعة من رواد الفضاء وقادة الفكر وخبراء المجال، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في أبحاث الفضاء والسفر إليه، إلى جانب توفير منصة لمناقشة القضايا الملحة.