أستاذ مناعة يكشف تاريخ صلاحية الأدوية الحقيقي بعد فتحها (تعرف على كل الأنواع)

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حذر الدكتور محمد أبوعامر أستاذ المناعة جامعة المنوفية من تخزين الأدوية في الثلاجات لفترات طويلة، لأنه بعد فتح العبوات الدوائية يحدث اختلاط الدواء بالهواء مما يسبب حدوث تفاعلات وتخمر وفساد للمادة الفعالة خاصة جميع أدوية الشراب والمضادات الحيوية المخصصة للأطفال.

ولفت إلى أن الصلاحية الدوائية ثابتة وموضحة ومكتوبة على العلب، وذلك طالما العبوة لم يتم فتحها بعد، إلا أنه بعد فتح العبوات الدوائية تتغير مواعيد الصلاحية ونعد من أول يوم بدء استخدام الدواء.

وأشار أبوعامر إلى أن مدة صلاحية المضادات الحيوية الخاصة بالأطفال أسبوع خارج الثلاجة ومدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين داخل الثلاجه عند درجه ٤ مئوية، وكل أدويه شراب Augmentin وبدائله بعد إضافة الماء لابد من وضعهم داخل التلاجه طوال فترة الاستخدام المصرح بها.

وتابع: «الأقراص والكبسولات التي تأتي معبأه في علب زجاج أو علب بلاستيكيه تكون صالحة لـ٦ أشهر من تاريخ فتح هذه العلب المشار إليها سابقاَ».

وأوضح أن «الأقراص الفوارة التي تأتي معبأه في علب تكون صالحة مدة شهر واحد بعد فتح العلبة مباشرة».

وأكمل: «أدوية الشراب مثل أدوية الكحة أو خافض حرارة شراب للأطفال تكون صالحة لمده ٦ أشهر بعد الفتح مباشرة».

واستطرد: «لكن لو ظهر أي تغير مثل العكاره أو رائحة غريبة أو تغير لوني يتم وقف استخدام الدواء فورا واستبداله».

وتابع أبوعامر: «القطرات أغلبها يفسد بعد مرور شهر ولكن بعض أنواع قطرات العين تفسد بين أسبوعين لـ3 أسابيع«.

وبين أن «الأدوية المعلقة ومكتوب عليها (معلق) تكون صلاحيتها من 3 إلى 4 أسابيع بعد الفتح».

وأضاف أن «المحاليل التي تستخدم في حفظ العدسات تفسد بعد فتحها مباشره بثلاثة شهور».

وتابع: «أما المراهم الجلدية فتكون صالحة لمده شهر إلى شهرين من تاريخ الفتح، أما مراهم العين فتكون صالحة لمده شهر فقط».

وبالنسبة للحقن قال إن «الحقن من نوع (البنسلين والأموكسسلين) يجب إعطاؤها فور حلها بالماء أما باقي الأنواع تقريبا تحتاج أن توضع في الثلاجة وتكون صالحة لمده يومين فقط إذا لم يحدث لها عكاره أو رواسب أو أي تغير لوني لها».

أما مادة الأنسولين للحقن تحت الجلد فتكون صلاحيتها من (شهر إلى شهر ونصف على أقصى تقدير أو عند حدوث تغير لوني في داخل محلول الدواء).

وبالنسبة لأدويه شراب الحديد والفيتامينات التي تحتوي على الحديد فإن لونها يتحول إلى البني الغامق في أول أسبوع وتظل صالحة من ٣ إلى ٤ أسابيع بعد الفتح مباشرة.