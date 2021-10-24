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إصابة شخصان في تصادم دراجة نارية وسيارة في شبين القناطر

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إصابة شخصان في تصادم دراجة نارية وسيارة في شبين القناطر إصابة شخصان في تصادم دراجة نارية وسيارة في شبين القناطر

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أصيب شخصان في تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين القناطر – تل بنى تميم دائرة المركز وتم نقل المصابان إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلهما لمستشفى بنها الجامعى لخطورة حالتهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق شبين – تل بنى تميم.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن وتبين ان الحادث وقع بين دراجة نارية قيادة «ع ص ف» 27 سنه عامل مصاب ولا يمكن استجوابه وسيارة «سوزوكى» قيادة «ك. ش. ف» 18 سنة مصاب بكسور بالفخذ وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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