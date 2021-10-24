إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد بالمنيا

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أصيب 9 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوه، شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال كمين مركز العدوه.

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وهم، بسنت عصام رجب، 6 سنوات، عصام رجب احمد، 45 سنه، على عبدالعزيز على، 33 سنة، ونجلتة جني، 8 سنوات، وهويدا رجب احمد، 35 سنه، وشقيقتها شيماء، 32 سنة، وسما على عبدالعزيز، 11 سنة، وتوأمها احمد، وحسن عصام على، 10 سنوات، مقيمون جميعا بالعمرانية جيزة.

تم نقل المصابين إلى، مستشفي العدوه المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.