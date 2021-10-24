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تترقب أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد، 24 أكتوبر2021، عودة البورصة غدا الاثنين للاسترشاد بمدى اقبال المستثمرين على الشراء من عدمه، واستقر سعر الذهب عالميا عند أسعار مساء الجمعة بعدما حقق ارتفاعا نتيجة لتراجع الدولار وعوائد السندات، كما حقق مكاسب اسبوعية للإسبوع الثانى على التوالى، كما استقر سعر الذهب في مصر بشكل كبير عند أسعار مساء الجمعة، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 784 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 893 إلى 895 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 782 إلى 784 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 671 إلى 673 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 إلى 6272 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

تترقب أسعار الذهب عالميا عودة التداول بالبورصة والأسواق العالمية،غدا الاثنين، عقب انتهاء الإجازة الاسبوعية ، ويتأثر سعر الذهب فى الأسواق العالمية بالدولار وعوائد السندات ومخاوف التضخم، والتى يتأثر بمؤشر البيانات الإقتصادية الأمريكية .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، عند الأسعار التى حققتها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.55 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 904.62 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 678.47 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،792.47 $ .

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