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الوزير يترأس اجتماع الجسر العربي للملاحة بحضور وزيري النقل بالأردن والعراق

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الوزير يترأس اجتماع الجسر العربي للملاحة بحضور وزيري النقل بالأردن والعراق الوزير يترأس اجتماع الجسر العربي للملاحة بحضور وزيري النقل بالأردن والعراق

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ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العمومية رقم 77 لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور كل من المهندس وجيه عزايزة- وزير النقل الأردني، والكابتن ناصر حسين وزير النقل العراقي بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات بين والأردن والعراق مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكافة الدول العربية مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط واسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للإرتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها في المجال الملاحي وبما يساهم في ضمان نجاح الشركة التي تشكل رابط متين بين الدول الثلاثة.

ومن جانبه قال وزير النقل الأردني ان الجسر العربي نموذج للعمل العربي المشترك الناتج عن تعاون الدول الثلاثة مشيدا بقدرة الشركة على تخطي كافة التحديات وعلى رأسها انتشار كوفيد 19 مؤكداً على التطلع لتكرار هذا النموذج الناجح ومشيرا إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير النقل المصري والعراقي في مجالات النقل المختلفة.

كما قدم وزير النقل العراقي الشكر لنظيره المصري على التعاون المثمر مؤكدا على العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة والتي تجسدت احدى صورها في هذا النموذج الناجح للعمل العربي المشترك مشيراً إلى دعم العراق للشركة وتطويرها بما يساهم في استمرارية نجاحها في هذا المجال الحيوي الهام الذي يخدم المواطن العربي.

حيث استعرضت الجمعية نشاط واعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية والتي اتخذت منحنى ايجابي تصاعدي بسبب التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة والإجراءات والآليات التي اتخذتها الشركة للتخفيف من الاثار السلبية لجائجة كورونا مثل تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية وزيادة الأوزان المسموح بها على البواخر وتحسين وتطوير خدمات نقل طرود الأسماك وتأجير القارب بابل كما تم استعراض خطط الشركة المستقبلية خلال عام 2022 واشاد الوزراء الثلاثة بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة في تحسين الخدمات المقدمة والتطوير المستمر بما يساهم في خدمة المواطن العربي.

كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لقاء ثنائيا مع نظيره الأردني المهندس/ وجيه عزايزة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي.

وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل وخاصة في مجالي النقل البري والبحري وهنأ وزير النقل الاردني نظيره المصري على انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب للعامين المقبلين، 2022- 2023 بالإجماع خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات بين الجانبين لزيادة حركة التجارة بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية وتوفير سبل انتقالها بين الجانبين.

المصرى اليوم

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