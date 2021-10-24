مسلسل إلا أنا على الهامش يتصدر تريند محرك البحث جوجل

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تصدر اسم مسلسل إلا أنا على الهامش ترند محرك البحث جوجل، ويستعرض المسلسل دراما مستوحاة من قصص حياتية تصف معاناة المرأة في المجتمع المصري، حدوتة ع الهامش هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل إلا أنا، تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين جونيور، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

تدور أحداث مسلسل إلا أنا على الهامش في إطار اجتماعي حول حضانة الأم لأطفالها بعد انفصالها عن الأب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات بعد أن تنتهي فترة الحضانة.

يلقى مسلسل إلا أنا على الهامش ردود أفعال كثيرة من مواقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك، تويتر» ما بين مخاوف وتحذيرات وحلول، فقالت هدير محمود: «انا دايما عندي مبدأ إن لازم الست تفضل تشتغل بعد جوازها وإنها لو مش قادره تشتغل فلازم يكون عندها مصدر دخل خاص بيها من أي برايفت بيزنس لوحدها مش لجوزها ومش لعيالها فلوسها هي وبس شايلاها للزمن».

وتقول أية رفعت: « مسلسل إلا أنا على الهامش (علي الهامش ) !علمني إن لو اتجوزت هخبي الدهب بتاعي عند أمي من أول يوم، وبالنسبة للصيني بقى هسربلها حاجة حاجة، آه أصل الواحد مبقاش يضمن معلش، أما بقي بالنسبه لصحابي هقطع علاقتي بيهم أول ماتخطب، أنا دلوقتي عرفت صحابنا اللي بيتخطبوا بيمسحوا أرقامنا ليه»، مازحةً: «هتصاحب على سواق علشان يوديني ف كل حته لما اطرد من البيت».أما صفاء ابو الماجد فتقول: «حصلت معايا وكله راح، صاحبة العمر وحب العمر، حسبي الله ونعم الوكيل، وعمر ما حد هيفهم وجع خيانه الصاحب إلا إلى حسه».

وتقول سلوى محمود: «إن الموقف ده بيدل على إن أوعى تدي أمان لأي حد حرص ولا تخون مش أي كلام متزوق وحلو بيتقالك تصدقه على طول وتآمن لصاحبه، وتقول بيحبنى وزى أخويا أو أختى وبيخاف عليا، ياما ناس كتير بيطلع منها كلام حلو بس قلوبها سودا أوى من جوا ومبتحبش الخير لغيرها، وبتتمنى تاخد اللى ف إيد غيرها كمان، ودول اللى قال عنهم ربنا «ومنَ الناس من يعجبك قوله في الحياةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ».

أما كنزي اسلام تقول: بعد كل السنين دي.. خرجت من بيتها مطرودة ومحرومة من كل حقوقها عشان ملهاش ضهر ولا سند.

مواعيد عرض مسلسل «إلا أنا على الهامش»

يُعرض مسلسل إلا أنا على الهامش يوميًا الساعة الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء على قناة dmc، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama الساعة الحادية عشر مساء، على أن يتم إعادة عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، بالإضافة إلى عرضها يوميًا على منصة watch it.