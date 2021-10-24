وزير الطيران المدني: تشغيل رحلات مباشرة جديدة بين شرم الشيخ والأقصر 27 أكتوبر

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شدد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، على جميع العاملين بمطار الاقصر، بالاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العامله بالمطار والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وبخاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذي يليق بمكانة مصر الدولية وبخاصة أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً في أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالفترة الماضية وكذلك الاعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتى شرم الشيخ والاقصر اعتبارا من 27 اكتوبر الجارى وذلك في إطار العمل والتنسيق المستمر بين وزاره الطيران المدني ووزاره السياحه والاثار لتقديم منتج سياحى متكامل يقوم على ربط البحر الأحمر بوادي النيل.

وزير الطيران بمطار الاقصر

وأضاف منار، أن وزارة الطيران المدنى تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تنشيط الحركة الجوية الدولية والسياحة الداخلية من خلال تسيير رحلات طيران تربط بين المدن السياحية المصرية ببعضها البعض وكذلك الربط مع مطار القاهرة بما يتيح للسائحين الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية داخل جمهورية مصرالعربية.. وجاء ذلك أثناء قبام، الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر الدولي للإطمئنان على الإستعدادات لإستقبال وتدفق حركة الطيران خلال الموسم الشتوى الجديد والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار للحفاظ على صحه الركاب والعاملين.

وزير الطيران بمطار الاقصر

رافق وزير الطيران خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان في استقبالهما الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطلع على كافة الاجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة .كما تفقد أعمال تزيين محيط المطار ووجه باستمرار تحسين الصورة الجمالية للمطار.