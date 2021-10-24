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بسبب نشر الغسيل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بشبرا الخيمة

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بسبب نشر الغسيل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بشبرا الخيمة بسبب نشر الغسيل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السادس بشبرا الخيمة

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لقيت ربة منزل مصرعها أثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة اثناء قيامها بنشر الغسيل وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل مصابة بنزيف داخلى بالبطن وكسور متعددة بالجسم إثر سقوط من علو وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية فانتقلت أجهزة الامن

وبالفحص تبين وفاة «ر م ج» 38 سنة ربة منزل إثر إصابتها بنزيف داخلى وكسور متعددة بالجسم نتيجة سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس اثناء قيامها بنشر بعض الملابس ما أدى إلى وفاتها

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابتها بنزيف داخلى وكسور متعددة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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