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إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا

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إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا

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أصيب أمين شرطة، وخفير نظامي، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة، بطريق الصعيد الزراعي بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم السيارة رقم 7834 ن ر ي ملاكي، بدراجة بخارية 6381 ن م ط، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو في سمالوط.

تسبب الحادث في إصابة محمد على محمد، 45 سنة، أمين شرطة، ورمضان إبراهيم محمد، 48 سنة، خفير نظامي، مقيمان بقرية البيهو بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى، مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين.

المصرى اليوم

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