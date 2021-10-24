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انطلاق فعاليات ثاني أيام منتدى #مبادرة__الخضراء

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انطلاق فعاليات ثاني أيام منتدى #مبادرة_السعودية_الخضراء انطلاق فعاليات ثاني أيام منتدى #مبادرة__الخضراء
بحضور عدد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين

انطلاق فعاليات ثاني أيام منتدى #مبادرة_السعودية_الخضراء

انطلقت -قبل قليل- فعاليات ثاني أيام منتدى #مبادرة__الخضراء.

وكان قد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله-، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، بما يحقّق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن سمو ولي العهد، في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، أمس، إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 % من الإسهامات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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