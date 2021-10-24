"بلدية الشواق" بالليث تطرح ١٦ فرصة استثمارية متنوعة لتنمية الإيرادات

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عقودها من 5 إلى 25 سنة.. محطات وقود وأسواق تجارية وكافيهات وصرافات

طرحت بلدية الشواق جنوب محافظة الليث، ١٦ فرصة استثمارية متنوعة في النطاق الإشرافي، والتي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي، أن هذه الفرص الواعدة تتمثل في أنشطة متعددة، من أهمها إنشاء وتشغيل وصيانة محطات وقود، وأسواق تجارية، وكافيهات، وصرافات آلية، وسوق للأعلاف، ومردم للنفايات، وتتوزع مواقع هذه الفرص الاستثمارية في مركز الشواق ومركز حفار.

وبيّن السلمي أن هذه الفرص تتراوح مدة عقودها من 5 سنوات إلى 25 سنة.

وأشار إلى أن مجموعة الفرص الاستثمارية تأتي امتدادًا لجهود البلدية في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والتنمية السياحية والخدمية للسكان، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.

وحث "السلمي" جميع المهتمين والراغبين في الاستثمار على الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".