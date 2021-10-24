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مصرع وإصابة طالبين في تصادم ناري بطوخ

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مصرع وإصابة طالبين في تصادم ناري بطوخ مصرع وإصابة طالبين في تصادم ناري بطوخ

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لقى طالب مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من على دراجة نارية، قيادة أحدهما على طريق خط 12 دائرة مركز شرطة طوخ، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، وتم نقل الجثة والمُصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مامور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول جثة ومصاب إثر حادث تصادم دراجة نارية.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء استقلال كلا من «أ.ر» 16 سنة طالب توفى إثر إصابته وبرفقته «أ.ع» 16 سنة مصاب دراجة نارية متجهين لزيارة أحد أصدقائهما بطريق خط 12 اختلقت عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى انقلابها ونتج عنها وفاة الأول وإصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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