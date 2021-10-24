جلسة للمجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء ظهر اليوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد محافظة شمال سيناء، ظهر اليوم، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

تعقد الجلسة في قاعة الشهيد سامي الكاشف بالديوان العام برئاسة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء الأجهزة التنفيذية والإدارات المركزية.

يصدق المجلس التنفيذي على القرارات الصادرة بالمجلس التنفيذي السابق، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والاستعداد لموسم الشتاء والسيول والأمطار وعدد من الموضوعات الاخري.