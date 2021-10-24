استئناف العمل بمعبر رفح البري في كلا الاتجاهين

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استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يوم الخميس لعطلة المولد النبوي الشريف ويومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر،على استئناف فتح المعبر عقب العطلات الرسمية والأسبوعية، مع تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر اليوم الاحد سيكون للحافلتين السابعة والثامنة حتى الرقم (34) من كشف رقم «2021/34»، على أن يكون التواجد صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.