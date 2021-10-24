"المسند": استقرار خريفي بمعظم المملكة.. وسكان هذه المناطق ودّعوا المكيّفات

★ ★ ★ ★ ★

قال: جميع الأماكن ودّعت الأربعينيات حتى أبريل عدا مكة وما حولها حتى الآن

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يسود اليوم الاستقرار الجوي الخريفي، في معظم المناطق، لافتاً إلى أنه قد تتشكّل بعض السحب فوق مرتفعات السروات، وربما تهطل منها زخات مطرية متفرقة.

وأضاف المسند؛ في تغريدات عبر حسابه بتويتر: "قد يستغني الناس عن التكييف البارد نهاراً في شمال السعودية حتى منتصف أبريل المقبل تقريباً".

ولفت إلى أن معظم المدن السعودية ودّعت الأربعينيات المئوية حتى شهر أبريل تقريباً، عدا مكة المكرّمة، وما حولها؛ حتى الآن فوق الأربعينيات.