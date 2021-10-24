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فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم

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فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم
تمكن من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر

فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اتخاذ إجراءات قانونية، ومقاضاة مبرمج تَمَكّن من تسريب بيانات 178 مليون مستخدم نشط لديها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا ريكورد"، أن فيسبوك رفعت دعوى قضائية ضد المبرمج الأوكراني ألكسندر سولونتشينكو؛ لتسريبه بيانات 178 مليون مستخدم.

وبحسب الدعوى القضائية، تَمكّن سولوتشينكو من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر، لابتكار أداة آلية تحاكي أجهزة أندرويد، وقام بتغذيتها بملايين أرقام الهواتف على فيسبوك، وتمكن من جمع بيانات المستخدمين.

ورصدت فيسبوك أن تلك العملية تمت في الفترة من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019، وقام ببيعها في ديسمبر 2020.

وتعقبت فيسبوك المبرمج الأوكراني عن طريق اسم مستخدم عبر المنتدى الخاص على الإنترنت المظلم الخاص به الذي كان يقوم بعمليات البيع من خلاله.

وتضمنت البيانات المسروقة بيانات بنك أوكراني شهير، كان ينوي أن يقوم المبرمج بعمليات احتيال من خلاله.

ولا تعد هذه أكبر عمليات التسريب في فيسبوك؛ حيث سبق لهاكر في وقت سابق سرقة بيانات 533 مليون مستخدم نشط، عبر نفس التقنية تقريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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