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اشتعلت النيران بمسكنه وغمرته.. تدخل جراحي ينقذ حياة أربعيني بمكة

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اشتعلت النيران بمسكنه وغمرته.. تدخل جراحي ينقذ حياة أربعيني بمكة اشتعلت النيران بمسكنه وغمرته.. تدخل جراحي ينقذ حياة أربعيني بمكة
"حروق عميقة طالت ٩٠ %؜ من جسمه" مع تأثر جهازه التنفسي والرئتين

اشتعلت النيران بمسكنه وغمرته.. تدخل جراحي ينقذ حياة أربعيني بمكة

تمكّن -بفضل الله تعالى- فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، من إنقاذ حياة شخص يبلغ من العمر ٤٢ عاماً بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة إثر اشتعال النار في مقر سكنه.

وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج مدير خدمات جراحة التجميل بالتجمع الصحي بمكة الدكتور حاتم عبادة، أنه بعد معاينة المريض في قسم الطوارئ تبين أنه يعاني حروقاً عميقة من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة ٩٠ % من إجمالي مساحة سطح الجسم مع تأثر الجهاز التنفسي والرئتين بسبب استنشاق الأدخنة والغازات في موقع الحريق.

وأضاف: "على الفور بدأ الفريق الطبي المعالج تطبيق الخطة العلاجية بإنعاش المريض وتعويض الجسم بالسوائل والأملاح وتحسين الدورة الدموية وكذلك إعطائه العلاج اللازم من مسكنات ومضادات حيوية بعد تنويمه في قسم الحروق بالمستشفى وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات وبالتعاون مع التخصصات الأخرى مثل التغذية العلاجية والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي ومكافحة العدوى والخدمة الاجتماعية والتخدير والعمليات كل فيما يخصه".

وأردف: "كما تمّ إخضاع المريض لعمليات جراحية لتغطية الحروق العميقة باستخدام بدائل الجلد والرقع الجلدية المستخلصة من الأماكن السليمة القليلة المتبقية".

وأفاد بأن المريض نال عناية وجهوداً طبية وتمريضية مضنية خاصة في الغيارات اليومية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عدوى؛ نظراً للنسبة الكبيرة التي تعرّض لها من الحروق.

وبيّن: بفضل الله تعالى تكللت العمليات بالنجاح، وبعد التأكّد من التئام الرقع الجلدية والجروح كافة غادر المريض المستشفى في تمام الصحة والعافية؛ حيث تتم متابعته في عيادة التجميل وأيضاً العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي".

من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني؛ أن المستشفى يمتلك الإمكانات والكفاءات التي تؤهله لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الطبية المتميزة، بإذن الله، ولاسيما في ظل دعم تجمُّع مكة المكرّمة الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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