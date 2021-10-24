أخبار عاجلة

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي -
"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم -
وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة -
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور -
163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم في 24 ساعة -
أمطار خفيفة بوسط سيناء -
فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ -
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستضيف فرق من إندونيسيا وفلسطين -
وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين» -
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

Print
في الأسبوع التاسع تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع التاسع، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي

"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة

وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة

فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور

فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور