أخبار عاجلة

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي -
"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم -
وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة -
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور -
163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم في 24 ساعة -
أمطار خفيفة بوسط سيناء -
فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ -
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستضيف فرق من إندونيسيا وفلسطين -
وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين» -
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة

Print
مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة
رصدت بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية

مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في مكة

رصدت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية 10 أحوش سكراب مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدّسة بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات الأمنية؛ للتأكّد من اشتراطات محال جمع وبيع السكراب.

وأوضحت البلدية أنه تم رصد المواقع المخالفة التي تعمل في ظل انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل دون تراخيصٍ نظامية، مشيرةً إلى مصادرة الأدوات المستعملة إلى موقع البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الملاك.

من جانبها، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين في حيي الكدوة والنكاسة، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، وأسفرت عن مصادرة أكثر من 1300 كجم من اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر، فيما نفَّذت بلدية أجياد الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وأسفرت الجولات عن إتلاف 200 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

كما قامت بلدية الشوقية الفرعية بجولاتٍ رقابية على قاعات واستراحات المناسبات والأفراح، وأسفرت عن إغلاق عددٍ من القاعات لمخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على ملاكها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي

أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي

"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة

وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة

فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور

فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور