الداخلية x أسبوع :كشف غموض 66 حادث قتل وسرقة.. وسقوط 42 عنصرا اجراميا..(التفاصيل وفيديو )

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كشفت وزارة الداخلية الداخلية عن جهودها خلال أسبوع في كافة القطاعات، حيث كشف غموض 66 حادث قتل وسرقة وضبط 442 عنصرا اجراميا، ونفذت 486 الف حكما قضائيا وضبطت 8 تشكيلات عصابية، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها»

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق محافظات «دمياط- بورسعيد- الدقهلية»، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ما أسفر عن ضبط 49 متهمًا، بحوزتهم 29 سلاحا ناريا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و39 قطعة سلاح أبيض، وضبط 37 قضية اتجار بالمخدرة، وتنفيذ 3030 حكما قضائيا متنوعا.

تم ضبط 442 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط والجيزة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والسويس وسوهاج والشرقية والمنيا والبحر الأحمر وقنا والأقصر ودمياط والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد»، بحوزتهم 255 سلاحا ناريا، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

كما تم ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة منها 807 أسلحة نارية أبرزها «جرينوف و2 رشاش و80 بندقية آلية و117 بنادق مششخنة وغير مششخنة و77 مسدسا و530 فرد محلي وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و1146 قطعة سلاح أبيض» ، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها 5 فرد محلي، فضلا عن أدوات التصنيع.

كما تم ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 21 متهما ارتكبوا 46 حادث سرقة متنوعة ، وتم ضبط 41 قضية أحداث.

كشف غموض 66 حادثا متنوعا؛ أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها وهم 93 متهما ، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها.

كما تم تنفيذ 486571 حكما قضائيا بإجمالي 36592 متهما،منها

1930 حكم جناية

175405 أحكام حبس.

17540 أحكام حبس

243128 حكم غرامة.

66108 مخالفات.

ضبط 8310 قضايا تموينية متنوعة، منها

159 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات 17773 أسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم 2٫399٫355 جنيه.

24 قضية مواد بترولية، بمضبوطات 1953859 لترا؛ لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 8127 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3252،840 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة؛ أبرزها ضبط 390 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 617،451 طن، وكذا ضبط 91 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 68،924 طنا.

ضبط 82145 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار 66،218،636 جنيها.

ضبط 39 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، والاختلاس والإضرار بالمال العام، والاحتيالات المصرفية، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 234،253،223 جنيها.

ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين ارتكبوا 19 واقعة سرقة.

ضبط 1576 قضية متنوعة؛ أبرزها جرائم «سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة».

ضبط 297 قضية منها 161 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 15 وحدة أبرزها «جهاز تقوية الصوت – وحدة معالجة مركزية – وحدات مونتاج صوتي – هارد ديسك».

(136 قضية في مجال جرائم المطبوعات، بإجمالي مضبوطات 3122 نسخة لكتب دراسية خارجية في مواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.

ضبط 1044 قضية في مجال حماية الثروة السمكية؛ أبرزها «صيد مخالف- مراكب مخالفة- غزل مخالف- جوابي مخالفة»، وكذا ضبط 1300 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و75 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، 214 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 281 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 991 لنشا سياحيا.

ضبط 6981 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1901 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 12524 أرجيلة.

غلق 7721 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

ضبط 69662) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 69441 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 221 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.