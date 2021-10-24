تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم في 24 ساعة
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
أمطار خفيفة بوسط سيناء
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستضيف فرق من إندونيسيا وفلسطين
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين»
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
-
السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هل يتجه الهواء المسموم من بركان لابالما إلى مصر؟.. الأرصاد الجوية تكشف نتيجة صور الأقمار الصناعية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 24 أكتوبر 2021 09:19 صباحاً
106
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
عاجل..التعليم تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 04:50 مساءً
الرئيس السيسى يجتمع بوزير السياحة والأثار لمتابعة المشروعات الجديدة
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 04:35 مساءً
عصام يبدع فى فن "الريزن" .. طريقة جاذبة تحسن بيها اثاث بيتك وعمل الديكورات
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 04:07 مساءً
توقعات أسعار الذهب خلال نوفمبر 2021 الأزمة العالمية وموسم الفائدة كيف يتحرك المعدن النفيس
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 03:53 مساءً
السابق
دعاء المطر مستجاب.. الأجواء الشتوية تتصدر المشهد وهذا موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة
التالى
هل تصل آثار بركان لابالما وغازاته السامة إلى الإسكندرية اليوم؟ العلماء يوضحون حقيقة الأخبار المنتشرة
Tweets by @3yonNews