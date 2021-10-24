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أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم في 24 ساعة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
أمطار خفيفة بوسط سيناء
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يستضيف فرق من إندونيسيا وفلسطين
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين»
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير خارجية الجزائر يتهم المغرب بالتآمر والاستقواء بإسرائيل ضد بلاده ويرفض تدخل فرنسا بشؤون الجزائر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 24 أكتوبر 2021 09:14 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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