الصين تتبنى قانوناً جديداً لحماية واستغلال حدودها البرية ويدخل حيز النفاذ 2022

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صوت المشرعون الصينيون في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني- أعلى جهاز تشريعي في الصين- لتبني قانون جديد حول حماية واستغلال مناطق الحدود البرية للبلاد، ويدخل القانون الجديد حيز النفاذ والتطبيق اعتباراً من أول يناير 2022.

وحسب وكالة شينخوا، وافق المشرعون على القانون خلال الاجتماع الختامي للجلسة التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وينص القانون على اعتبار سيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها مقدسة وغير قابلة للانتهاك.

وأشار القانون الجديد إلى أن الدولة ستتخذ تدابير للحفاظ على السلامة الإقليمية والحدود البرية ومنع ومكافحة أي عمل من شأنه تقويض السيادة الإقليمية والحدود البرية.

وينص القانون أيضاً على وجوب أن تتخذ الدولة تدابير لتقوية الدفاع عن الحدود، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الانفتاح في المناطق الحدودية، وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في هذه المناطق، وتشجيع الناس ودعمهم للعيش والعمل هناك، وتعزيز التنسيق بين الدفاع عن الحدود والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية.

وبناءً على مبادئ المساواة، والثقة المتبادلة، والمشاورات الودية، ستعالج الدولة الشؤون المتعلقة بالحدود البرية مع الدول المجاورة من خلال المفاوضات لحل النزاعات وقضايا الحدود طويلة الأمد بشكل مناسب.

وفي وقت سابق، بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين، جلستها الـ 31 لمراجعة العديد من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين.

وتضمنت أجندة الجلسة مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بتعزيز التربية الأسرية، والحدود البرية، وحماية الأراضي الرطبة، والعقود الآجلة، ومكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات، بالإضافة إلى مناقشة مسودة التعديلات لقانون التدقيق وقانون مكافحة الاحتكار وقانون الإجراءات المدنية.