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«الداخلية» تكشف ملابسات الأفعال المنافية للآداب بالطريق العام في دمياط ( التفاصيل )

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الأفعال المنافية للآداب بالطريق العام في دمياط ( التفاصيل ) «الداخلية» تكشف ملابسات الأفعال المنافية للآداب بالطريق العام في دمياط ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب بالطريق العام في دمياط
قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاحد :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب بالطريق العام والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء»
وأضافت: «بالفحص تبين حدوث مشاجرة يوم 22 أكتوبر بين كلاً من طرف أول أحد الأشخاص «الذي ظهر بمقطع الفيديو»، والدته «ربة منزل»- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، طرف ثان (صاحب أحد محال السلع الغذائية «شقيق والد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وصاحب الحساب المشار إليه»، زوجته «ربة منزل»- مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم، وبإستدعاء باقى الأطراف، وبسؤالهم تبادلوا الإتهام بالتعدى،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة» .

المصرى اليوم

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