«كورونا وصدام ونجيب».. حكاية أخطر 3 أسود في حديقة حيوان الإسكندرية (صور وفيديو)

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لن يكون لزيارتك طعم أو لون اذا وطأت قدامك حديقة حيوان الاسكندرية، بدون زيارة المبنى الملحق بصالة السباع والمخصص لعدد من الأسود الأكثر شراسة وخطورة، للاستمتاع بالنظر إليها حيث البنيان الجسدي الضخم والصوت المفزع والتحرك بشكل بهلواني في مبايتهم، بشكل يلفت انتباه الزائرين واجبارهم على شد الانتباه اليهم، حيث أسود «كورونا ونجيب وصدام».

السيد حسن، حارس بيت السباع في حديقة حيوان الاسكندرية، الشهير بـ«عربى»، ليكون مناسباً كاسم لحراسة الأسود، اصطحب «المصرى اليوم»، في جولة ميدانية داخل الحديقة للتعرف على الأسود الأكثر خطورة وشراسة في حديقة الحيوان بالنزهة، حيث يقول أن اسد كورونا ولد في أول ظهور للوباء العالمى وقتما كانت الحدائق والمتنزهات مغلقة، ولذلك أطلق عليه اسم كورونا نسبة إلى الوباء حيث يعد اخطر واشرس اسد في المبيت لا سيما وانه لم يرى الجمهور ولم يتعامل معهم منذ ولادته خلال الشهور الاولى من عمره ما جعله لا يقبل احد لدرجة انه يتعامل مع الحراس أثناء إطعامه لإدخال الفرحة على الجمهور يتعامل بيده الامامية على خلاف بقية الاسود الاخرى.

وأضاف «عربى»:«كما يوجد في نفس المبيت الأسد نجيب وهو من الأسود الشرسة الغير هادئة في التعامل مع الحراس والجمهور ايضاً، حيث تكون يده أسرع من فمه في الخطف والأكل من أيدي الحراس والزائرين».

وقال أن هناك الاسد «صدام»، وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، مشيرا إلى أنه استوحى الاسم من واقع ان الرئيس صدام كان قلبه قلب اسد ومسيطر على الجميع لذلك فان الاسد صدام بالفعل قلبه شديد ويسيطر على «المبيت» الخاص به، فضلاً عن أنه الوحيد الذي لديه زوجتين بخلاف بقية الأسود وهما نوسة ولوزة.

وعن طرائف الأسود الثلاثة قال إن أحدهم يقدم التحية لجمهور ويقدم ابتسامة عريضة للزوار، فضلاً عن انه يلقى التحية «باى باى»، والبعض الآخر ينظر إلى المواطنين بابتسامة رضا.

وأضاف عربى، أنه يتم تغذية الأسود في الحديقة بشكل مرتب ومنظم حيث يحصل كل أسد على 7 كيلوجرامات من اللحوم الحلال في اليوم، وبقية الايام يتناول لحم حمير على ان يكون هناك يوم كل اسبوع صيام، وذلك حتى لا تتسبب اللحمة في إصابته بالديدان نظرا لتكرار نفس الوجبة كل يوم، لذلك يتم تقديم الرعاية البيطرية للأسود من خلال إعطائهم جرعة مضاد الديدان بشكل محدد وتحت إشراف طبي.

وأشار إلى أن الحديقة يوجد بها قرابة 24 أسد ونمر، سواء في صالة السباع الرئيسية أو المبنى الملحق به.

«المصرى اليوم» تجرى جولة داخل صالة السباع بحديقة حيوان الإسكندرية :

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)

"كورونا وصدام ونجيب" .. حكاية أخطر 3 أسود فى حديقة حيوان الاسكندرية (صور وفيديو)