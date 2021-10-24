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وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
"بوتين" يدعو إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا"
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
الأمن العام يستعرض فيديو للقبض على عدد من مرتكبي الجرائم
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الإفتاء تصدر فتوى حول نقل كلية خنزير لإنسان.. حلال شرعا ومباح
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 24 أكتوبر 2021 09:03 صباحاً
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