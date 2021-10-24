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أساقفة الإسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديسة مارينا (صور)

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أساقفة الإسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديسة مارينا (صور) أساقفة الإسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديسة مارينا (صور)

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دشن الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، كنيسة السيدة العذراء والقديسة مارينا الراهبة ببهيج، مريوط، التابعة للإيبارشية، غرب الإسكندرية.

كما تم تدشين أربعة مذابح بالكنيسة والأيقونات والمعمودية، وصلى المطران القداس الإلهي عقب انتهاء صلوات التدشين.

وشارك في صلوات التدشين والقداس من أحبار الكنيسة، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والاشمونين، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

وجاء تدشين المذابح الأربعة كالتالي، الكنيسة الرئيسية دُشِنَ المذبح الأوسط بها على اسم القديسة مارينا الراهبة، والمذبح البحري على اسم القديسة إيلاريا، والمذبح القبلي على اسم القديسة أنسطاسيا، بينما دُشِنَ مذبح الكنيسة الكائنة بالطابق الأول على اسم السيدة العذراء، وودُشِنَت المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، إلى جانب أيقونات الكنيسة وحضن الآب وعدد من أواني الخدمة.

وعقب صلاة الصلح تمت رسامة كاهن الكنيسة القس متياس عبدالمسيح قمصًا.

وأرسل البابا تواضروس الثاني رسالة تهنئة كتبها بخط يده، أكد خلالها واعتزازه بهذه الكنيسة التي رعى شؤونها ضمن رعايته للقطاع الصحراوي بإيبارشية البحيرة وقت خدمته الأسقفية، كما أشار إلى أن يوم التدشين هو يوم ميلاد الكنيسة، واختتم بتهنئة لكاهن الكنيسة وخدامها وخادماتها وشعبها بالتدشين.

وعقب الصلوات افتتح الأنبا باخوميوس مبنى الخدمات التابع للكنيسة والنادي والملعب وحمام السباحة.

يأتي هذا في إطار احتفالات الإيبارشية بعام اليوبيل الذهبي لتأسيسها، بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها.

رسالة بابوية للتهنئة .. أساقفة الاسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء و القديسة مارينا الراهبة بالكينج مريوط (صور)
رسالة بابوية للتهنئة .. أساقفة الاسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء و القديسة مارينا الراهبة بالكينج مريوط (صور)
رسالة بابوية للتهنئة .. أساقفة الاسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء و القديسة مارينا الراهبة بالكينج مريوط (صور)
رسالة بابوية للتهنئة .. أساقفة الاسكندرية يشاركون بتدشين كنيسة السيدة العذراء و القديسة مارينا الراهبة بالكينج مريوط (صور)

المصرى اليوم

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