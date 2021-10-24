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كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 243.3 مليون واللقاحات 6.8 مليار

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كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 243.3 مليون واللقاحات 6.8 مليار كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 243.3 مليون واللقاحات 6.8 مليار
جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات وصل إلى 243 مليوناً و337 ألفاً

كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 243.3 مليون واللقاحات 6.8 مليار

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 243.3 مليون حتى صباح اليوم الأحد، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.8 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 243 مليوناً و337 ألفاً.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و943 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و785 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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