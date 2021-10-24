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الدفاع: هذه التخصصات المطلوبة لوظائف رقيب حتى جندي للرجال والنساء

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لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة.. وفق مجموعة من الشروط المحددة

الدفاع: هذه التخصصات المطلوبة لوظائف رقيب حتى جندي للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للوظائف لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ (١٤٤٣/٠٣/١٨هـ) للرجال والنساء من رتبة (رقيب) حتى رتبة (جندي).

وقالت الوزارة، إن الوظائف المطروحة للقبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة؛ من رتبة رقيب حتى جندي، وهي لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة.

وأشارت إلى أن شروط القبول كالتالي:

شروط القبول (للرجال):

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل العمر عن (17) سنة ولا يزيد على (40) سنة.

– ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن تتوافر لدى (الفرد الفني) المؤهلات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– ألا يكون قد فُصل من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

شروط القبول (للنساء):

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ مَن نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها.

– أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

– ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

– ألا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عاماً ولا يزيد على (أربعين) عاماً.

– أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

– ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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