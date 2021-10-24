لليوم الثالث تواصل أعمال أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الازهر بالغردقة

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لليوم الثالث تواصل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، أعمالها اليوم الاحد بمدينة الغردقة وذلك بمشاركة واعظات من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتفعيل الدور الدعوي للواعظات وزيادة فعاليات تواصلهن مع الجمهور خاصة من فئة السيدات باعتبارهن أكثر احتياجًا لهذا النوع من التواصل، ضمن اهتمام الأزهر الشريف بتفعيل دور المرأة الدعوي هو انعكاس حقيقي لاهتمام الدولة بشئون المرأة التي أثبتت قدرتها على أداء دورها بكفاءة عالية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد أن اهتمام الأزهر الشريف بإطلاق مثل هذه القوافل النوعية يأتي انطلاقًا من رؤيته الاستراتيجية بشمول الجانب الدعوي والتوعوي لمختلف فئات المجتمع، خاصة وأن هذه الاستراتيجية تتوافق مع خطة الدولة في بناء الوعي المجتمعي لكل الفئات بما ينعكس على الارتقاء بالمستوى الفكري ومواجهة المفاهيم الخاطئة والأفكار الشاذة التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع وأمنه وسلامته.

وتستمر هذه القافلة على مدار أسبوع كامل تنفذ برنامجًا دعويًا شاملًا في مختلف مناطق محافظة البحر الأحمر، حيث يستهدف البرنامج الكثير من تلك المناطق داخل المحافظة والتي من أبرزها النادي الاجتماعي وبعض الجمعيات بمنطقة الدهار، كلية التربية، ومراكز الشباب كمركز شباب الغردقة، ومركز شباب المينا، ودور رعاية المسنين، ومركز علاج الإدمان، وزيارات لبعض المدارس والمعاهد بسفاحا والغردقة، وقصور الثقافة، والمكتبات، والمستشفى العام، كما يضم برنامج القافلة مساعدات عينية تقدم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مدينتي حلايب وشلاتين.

فيما أوضحت الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن القافلة تلبي رغبة فئة مهمة في المجتمع وهي فئة السيدات باعتبار ما تحتاج إليه هذه الفئة من معرفة بجوانب فكرية متعددة سواء ما يتعلق منها بجانب التربية الأسرية وفق معايير وقيم منضبطة تحقق الوفاق الأسري في المجتمع، أو ما تحتاج إليه المرأة عمومًا من معارف تلبي احتياجاتها الشخصية وتجيب على استفساراتها الخاصة التي قد تستشعر فيها الحرج وتحتاج إلى عنصر دعوي نسائي يوضح لها ما التبس عليها من مفاهيم.

وأكد الأمين العام لأعضاء القافلة أن اختيار محافظة البحر الأحمر يأتي بناء على أسباب مهمة من أبرزها اتساع مساحة هذه المحافظة وما بها من مناطقة مترامية الأطراف ويحتاج الأهالي فيها إلى نماذج دعوية متميزة لديهم قدرة على توعية الناس وتوجيههم نحو المنهج السليم في التعامل مع كثير من أمور حياتهم بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم التسامح مع النفس ومع الغير.

كما أوصى الأمين العام أعضاء القافلة ببذل المزيد من الجهود لتحقق القافلة أهدافها المخطط لها، لافتًا إلى أن الناس في أمس الحاجة إلى كلمة تنير لهم الطريق وتحفظ عليهم عقولهم، وتوضح لهم كل ما اختلط عليهم من مفاهيم خاطئة.

فيما أشارت د. إلهام شاهين إلى أن اللقاءات التي سيشملها برنامج عمل القافلة والتي تم التجهيز لها مسبقًا تركز بشكل رئيس على وضع حلول عاجلة للمشكلات الأسرية التي تعاني منها بعض الفئات، كما أنها تطرح رؤى واضحة تمكن أفراد الأسرة من اتخاذ القرار المناسب نحو مختلف القضايا المجتمعية والأسرية التي تتعلق بهم.