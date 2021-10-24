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"الأرصاد": تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على الرياض

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"الأرصاد": تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على الرياض "الأرصاد": تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على الرياض
سماء صحوة إلى غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، مع فرصة لظهور السحب الرعدية، ويستمر توقُّع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، وتتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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