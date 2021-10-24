أخبار عاجلة

محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة -
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي -
برلمانية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: الدولة تعيش عصرا جديدا -
وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء -
رئيس «قومي المرأة» خلال مؤتمر سيداو: ختان الإناث في مصر جريمة بحكم القانون -
دورة تدريبية لعدد من الدبلوماسيين اليمنيين بمعهد الدراسات الدبلوماسية -
اللحظات الأولى للانفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن -
القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة (صور) -
محمد صلاح يصنع في تعادل ليفربول «المخيب» مع برايتون في الدوري الإنجليزي -
المنيا يهزم بترول أسيوط ويواصل صدارة مجموعة الصعيد بدوري المظاليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تعديلها ....تعرف علي الدواجن الجديدة اليوم 24 اكتوبر 2021

Print
بعد تعديلها ....تعرف علي اسعار الدواجن الجديدة اليوم 24 اكتوبر 2021 بعد تعديلها ....تعرف علي الدواجن الجديدة اليوم 24 اكتوبر 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت أسعار الدواجن في مستويات جديدة اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وشهدت معدلات الاستهلاك زيادة خاصة بعد بداية موسم الدراسة كما ارتفع معدل استهلاك البيض خاصة انه احد الوجبات و العناصر الاساسية في الموسم الدراسي و كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة أسعار البنزين مؤخرا ، وتعد الدواجن أحد المنتجات الاساسية التي تتأثر سريعا بأي من القرارات لكنها أحد الأركان الأساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين بـسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاحد 24 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 30 إلى 31 جنيها.

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 34 إلى 35 جنيها.

3- سعر الكيلو من الأوراك سجل نحو 21 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 29 جنيها.

6- تراوح سعر كيلو البانيه من 77 إلى 80 جنيها .

وأظهرت عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية أن صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات، ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل.

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 ألف طن شهريا، فيما يصل نصيب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «قومي المرأة» خلال مؤتمر سيداو: ختان الإناث في مصر جريمة بحكم القانون

رئيس «قومي المرأة» خلال مؤتمر سيداو: ختان الإناث في مصر جريمة بحكم القانون

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور)

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان