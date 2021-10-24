عاجل| عسير الأكثر في السدود ومكة تتصدر السعة التخزينية

عدد السدود
توزعت السدود في جميع مناطق المملكة، وجاءت منطقة عسير أولاً في عدد السدود بواقع 117 سداً، وتليها منطقة الرياض ثانياً 107، ثم مكة المكرمة 67 تليها الباحة 51، ثم حائل 46، ثم المدينة المنورة 40، تليها نجران 26، تليها تبوك 21، ثم القصيم 18، ثم جازان 15 تليها الحدود الشمالية والجوف 11 سد لكل منهما، ثم المنطقة الشرقية 2 فقط.
السعة التخزينية
تصدرت مكة المكرمة السعة التخزينية للسدود بـ889.964.305 أمتار مكعبة، تلتها منطقة عسير 511.894.575م3، ثم جازان 332.440.124م3، تليها الباحة 119.618.914م3، ثم المدينة المنورة 117.685.006م3، تليها الرياض 107.020.683م3، ثم نجران 104.771.190م3، تليها الحدود الشمالية 64.837.796م3، ثم حائل 27.800.246م3، تليها تبوك 23.078.341م3، ثم الجوف 15.802.857م3، تليها الشرقية 11.221.949م3، وأخيراً القصيم 8.585.708م3.
532 سدا في مناطق المملكة
السعة التخزينية للسدود 2.334.721.694 مترا مكعبا
منطقة عسير
عدد السدود 117
السعة التخزينية 511.894.575م3
منطقة الرياض
عدد السدود 107
السعة التخزينية 107.020.683م3
منطقة مكة المكرمة
عدد السدود 67
السعة التخزينية 889.964.305م3
منطقة الباحة
عدد السدود 51
السعة التخزينية 119.618.914م3
منطقة حائل
عدد السدود 46
السعة التخزينية 27.800.246م3
منطقة المدينة المنورة
عدد السدود 40
السعة التخزينية 117.685.006م3
منطقة نجران
عدد السدود 26
السعة التخزينية 104.771.190م3
منطقة تبوك
عدد السدود 21
السعة التخزينية 23.078.341م
منطقة القصيم
عدد السدود 18
السعة التخزينية 8.585.708م3
منطقة جازان
عدد السدود 15
السعة التخزينية 332.440.124م3
منطقة الحدود الشمالية
عدد السدود 11
السعة التخزينية 64.837.796م3
منطقة الجوف
عدد السدود 11
السعة التخزينية 15.802.857م3
المنطقة الشرقية
عدد السدود 2
السعة التخزينية 11.221.949م3