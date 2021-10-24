رغم كورونا .. أكسبو دبي يستقبل عشرات الآلاف يوميا (تقرير)

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يتدفق يوميا على فعاليات أكسبو دبي، عشرات بل مئات الآلآف يوميا في مساحة أكثر من 4 كيلو متر مربع، دون خوف من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بسبب اتخاذ السلطات التدابير الاحترازية سواء بارتداء الكمامات أو انتشار أماكن تعقيم الأيدي، وكذلك ممنوع دخول أي زائر بدون حصوله على مسحة «بي سي آر» حتى ولو كان حاصلا على لقاح مضاد للفيروس، كما هناك أعلى درجات التأمين من خلال أجهزة الكشف المتقدمة، فضلا عن انتشار العنصر البشري والإلكتروني في أروقة المعرض، الذي يستمر حتى شهر مارس المقبل.

وتحت شعار «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل» هناك 3 مسارات ومناطق التنقل والاستدامة والفرص، وجميعهم تضم أجنحة لعشرات الدول والمنظمات والهيئات الدولية، كما أن لك جهة تصميمها الخاص والمنفرد بها دون أدنى وجه شبه، فهناك تري العالم كله بشكل مفتوح في مكان واحد، وهو أشبه بوجود الأمم المتحدة مع فارق تمثيل القيادات، لكن الشعوب جميعها تجدها ممثلة في أكسبو دبي، حيث يتبادلون وجهات النظر المختلفة، وهو ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وصف «إكسبو دبي» بأنه قرية صغيرة تجمع البشرية وتصنع المستقبل، وذلك خلال تفقده جناحي ليتوانيا والسويد، للاطلاع على تجارب العالم وإبداعاته.

ففي جناح مصر تتعرف على مدى الفرص في الاستثمارات وكذلك التنقل، وفى السعودية تلاحظ مدى التحول والتغيير، فضلا عن الكشف عن مدى الحلول المستدامة في سنغافورة، وكذلك عمليات التنقل في فرنسا وألمانيا، وتعتبر تجربة أكسبو دبي، أن المقيم والسائح يستطيع التعرف على عادت وتقاليد وثقافات بل وتاريخ وحضارة دول العالم في دبي، دون الحصول على تأشيرة لكل الدول، فخلال أيام معدودة تستطيع زيارة كافة الدول.

وفى معرض التنقل كشفت الإمارات على مدى استطاعتها خلال عقود زمنية قليلة أن تتغير من استخدام الخيول في عمليات التنقل، حتى وصلت إلى المريخ، ورحلتها تحت عنوان مسبار الأمل، للكشف عن الحضارة الإنسانية، ولم يظهر أنه الكوكب الأحمر فقط بل بتميزه بالوانه المختلفة، وكما تقول «دلال المازني» شابة إمارتية تعمل مرشدة في جناح التنقل في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إنه لولا الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، لما وصلت بلادها إلى العالمية.

وفى جناح التنقل، هناك عرض لما كانت عليه الإمارات من تجارة «اللؤلؤ» ثم رحلات الغوص، كما يعرض الجناح أثر التقدم، الذي انتقل به العلماء أمثال ابن بطوطة وابي يوسف الكندي عالم الرياضيات والفيزياء، فضلا عن ابرز شخصيات بيت الحكمة العراقي ولما كانت عليه العاصمة العراقية بغداد.

وفى جناح التنقل أيضا يعرض دور التكنولوجيا ونقل السلع بطريقة سهلة مقارنة بالماضي، فضلا عن الذكاء الاصطناعي واستخدام السيارة الكهربائية.

وتاريخيا: كان المعرض الأول الذي أقيم في لندن في عام 1851، أكد على أهمية عرض الابتكارات المستقبلية، حيث جرى الكشف عن تقنيات مثل جهاز الأشعة السينية، والآلة الكاتبة، والبثّ التلفزيوني المباشر الأوّل، وجرى استكشاف برج إيفل، وبرج إبرة الفضاء في سياتل، وتقنية «آي ماكس» السينمائية، وصلصة الطماطم (الكاتشب)، وأيضا أقماع «الآيس كريم».