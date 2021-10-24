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أسامة نبيه: رحيل فرجاني ساسي مكسب كبير للزمالك.. وإمام عاشور أفضل منه

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أسامة نبيه: رحيل فرجاني ساسي مكسب كبير للزمالك.. وإمام عاشور أفضل منه أسامة نبيه: رحيل فرجاني ساسي مكسب كبير للزمالك.. وإمام عاشور أفضل منه

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يرى أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، أن رحيل لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي، عن صفوف الفريق الأبيض كان مكسب كبير للزمالك.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تلفيزنية :«رحيل فرجاني ساسي، قبل انتهاء الموسم الماضي، كان مكسب لنادي الزمالك، لأن اللاعب في الفترة الأخيرة لم يكن في كامل تركيزه مع النادي الأبيض»، مضيفًا :«فرجاني، كان يعطي لنا مؤشرات ودلالات أنه لن يستمر مع نادي الزمالك، لذلك كان يجب علينا أن نوجد البديل المناسب له».

وأضاف :«نجحنا في إيجاد بديل لفرجاني ساسي، ولكن تأخرنا بعض الشيئ بسبب إيقاف إمام عاشور، لفترة طويلة»، مضيفًا :«إمام عاشور، هو بديل فرجاني، وسبكون أفضل منه، لأنه لديه إمكانات كبيرة لم يظهرها حتى الأن، فضلاً عن أنه صغير في السن».

وأشار :«الزمالك كان يحتاج في الميركاتو الصيفي للتعاقد مع لاعبان فقط، ليس من بينهما التونسي حمدي النقاز»، مؤكدًا :«النادي الأبيض كان يحتاج لضم لاعب خط وسط ليكون بديلاً لطارق حامد ومهاجم صريح».

المصرى اليوم

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