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بداية من اليوم .. صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة لـ 66 وزارة وهيئة حكومية

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بداية من اليوم .. صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة لـ 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من اليوم .. صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة لـ 66 وزارة وهيئة حكومية

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تبدأ اليوم الأحد وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر 2021 وذلك في 66 وزارة وهيئة على أن تقسم لمدة 5 أيام، حيث من المقرر أن تنتهي عملية صرف مرتبات أكتوبر 2021 الثلاثاء المقبل، على أن يُحدد يومي 27 و28 لصرف مرتبات المتخلفين عن الصرف.

ويبدأ اليوم الأحد صرف المرتبات في 33 وزارة وهيئة، أبرزهم وزارات الصحة والداخلية والاتصالات والقوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي والنقل والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون مجلس النواب وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام والثقافة والأوقاف والآثار والإسكان والطيران المدني والتجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة.

يليها غداً الاثنين بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة ، أبرزهم وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء والعدل والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط.

ثم الثلاثاء يتم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أبرزهم وزارات التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية واستصلاح الأراضي والرى والشباب والرياضة والخارجية والمالية.، وأخيراً جميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين أكتوبر.


وأهابت وزارة المالية بالعاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

المصرى اليوم

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