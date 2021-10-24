نيبوشا: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين بالعالم

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أشاد المدير الفني الصربي الأسبق لفريق الزمالك، نيبوشا، بمحترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وأضاف نيبوشا، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى: «محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومحظوظون في هذا العالم لأننا نستمتع بعدد كبير من اللاعبين الكبار».

وأتم المدير الفني الصربي الأسبق لفريق الزمالك، تصريحاته بقوله: «نستمتع بأداء العديد من اللاعبين مثل رونالدو وليفاندوفيسكي وهناك الكثير من اللاعبين ولكن جميعهم يستحقون معاملة خاصة وصلاح أدائه في الفترة الأخيرة يستحق التقدير وهو في عائلة أفضل اللاعبين».