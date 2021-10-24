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مدرب بيراميدز: التتويج بالدوري يحتاج لهذه الاسباب

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مدرب بيراميدز: التتويج بالدوري يحتاج لهذه الاسباب مدرب بيراميدز: التتويج بالدوري يحتاج لهذه الاسباب

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أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز أن فريقه استطاع عبور عقبة قوية نظرا لأن عزام التنزاني كان منظما ويملك سرعات في الجانب الهجومي.

وقال مدرب بيراميدز عبر برنامج البريمو إن فريقه بذل مجهودا كبيرا في المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الوقت كفيل بتطور أداء بيراميدز وخاصة أن الفريق سيشارك معه عدة صفقات جديدة في المرحلة القادمة.

وأكد أن الفريق امتلك صفقات جديدة ولديه قدرات متميزة ويحتاج الوقت من أجل التناغم في المرحلة القادمة.

وأوضح أن نادي هويدي ليس غريبا على الجهاز الفني لبيراميدز لأن ايهاب جلال مدرب سابق للفريق كما أن تامر مصطفى مدرب هويدي منظم وله اسلوب تكتيكي مميز.

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لموسم مختلف مؤكدا أن التتويج بلقب الدوري يحتاج إلى مجهود كبير والسعي لانطلاقة قوية في الدوري.

المصرى اليوم

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