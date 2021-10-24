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احمد فيليكس: لن إنسي انسحاب وحسام حسن أفضل من لعبت بجواره

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احمد فيليكس: لن إنسي انسحاب الزمالك وحسام حسن أفضل من لعبت بجواره احمد فيليكس: لن إنسي انسحاب وحسام حسن أفضل من لعبت بجواره

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أكد النجم الغاني أحمد فيلكس نجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه فخور باللعب في القلعة الحمراء في جيل رائع مع نجم قدير مع حسام حسن ورضا عبدالعال ومحمود أبوالدهب.

وأشار فيلكس في لقاءه في إحدى البرامج الرياضية، إلى أن حسام حسن مهاجم متكامل موضحا أن أحمد كشري وعلي ماهر من أقرب زملاءه.

وأوضح أن رضا عبدالعال كان لاعبا رائعا مميزا مؤكدا أنه كان يحب اللعب بجوار حسام حسن لأنه مهاجم مميز.

وقال فيلكس إنه يتذكر التتويج بالالقاب مع الأهلي موضحا أنه لا ينسى مباراة انسحاب والتتويج ببطولة الكأس على حساب المنصورة.

المصرى اليوم

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