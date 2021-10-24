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أكد النجم الغاني أحمد فيلكس نجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه فخور باللعب في القلعة الحمراء في جيل رائع مع نجم قدير مع حسام حسن ورضا عبدالعال ومحمود أبوالدهب.

وأشار فيلكس في لقاءه في إحدى البرامج الرياضية، إلى أن حسام حسن مهاجم متكامل موضحا أن أحمد كشري وعلي ماهر من أقرب زملاءه.

وأوضح أن رضا عبدالعال كان لاعبا رائعا مميزا مؤكدا أنه كان يحب اللعب بجوار حسام حسن لأنه مهاجم مميز.

وقال فيلكس إنه يتذكر التتويج بالالقاب مع الأهلي موضحا أنه لا ينسى مباراة انسحاب الزمالك والتتويج ببطولة الكأس على حساب المنصورة.