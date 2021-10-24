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قال حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، إنه لا يوجد لاعب يشعر بالسعادة وهو يجلس احتياطي أو رقم 2 في فريقه.

وأضاف عواد، في برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى: «انضممت للزمالك من الإسماعيلي بعد فترة إعارة للوحدة السعودي بمبلغ مالي كبير، ووصلتي عروضًا من الدوري السعودي بأرقام كبيرة ووصلني عرض الزمالك من مصر وصليت استخارة وتحدثوا معي للانضمام بعد إصابة جنش وكان نادي الزمالك اختياري وبناءً عليه انتقلت بهذا الرقم، ليس ذنبي إن الزمالك اشتراني بمبلغ كبير».

وأتم حارس مرمى نادي الزمالك :«كلاعب تبرز ما لديك لتكون رقم 1، ليس عليّ ضغوطًا بسبب الرقم الذي تعاقد به الزمالك معي ولكن هناك أناس تُصدر أن عواد جاء برقم كبير ولا يُشارك ولكن في النهاية هي رؤية جهاز فني ولن أفرض نفسي عليه».