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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا أعلنت في شهر أبريل 2011 عن سد النهضة وهو ليس له علاقة بالدراسة التي اتفقنا معهم عليها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان الإثيوبي في 2011 سبب صدمة لنا وكذلك للاستشاري النرويجي.

وأشار وزير الري إلى أن إثيوبيا استغلت وقت ضعف مصر في 2011، وأعلنوا عن السد الجديد «النهضة» موضحا أنه في البداية تم التوضيح لإثيوبيا استحالة وجود دراسات كاملة عن السد واجاباتهم كانت لدينا الدراسات.

واستطرد أن ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق أكد إلى عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق أن السد أمان، تم تشكيل لجنة دولية لدراسة السد والتي خلصت إلى عدم أمان سد النهضة الإثيوبي، وبدأت تلك اللجنة الدولية عملها في 2011 وانتهت 2013 وأكدت أن هناك مشاكل فنية كبيرة في بناء السد.

وكشف الدكتور محمد عبدالعاطي أنه تم إحضار استشاري دولي من أجل السد ولكن اثيوبيا رفضوا المتابعة ولم يتعاونوا معنا، وتم التأكيد لإثيوبيا أن السد أصبح مصدر قلق لمصر ولابد من المتابعة والتعاون لكنهم ظلوا يرفضوا وأكدوا أن مشاكل السد تم حلها ولم يقدموا الدليل عن حسن نواياهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه من عام 2016، مصر تتابع ما يجري في سد اثيوبيا من تطورات عبر الصور الرادارية على مدار الساعة.