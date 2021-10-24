إيهاب جلال للاعبي بيراميدز : إضاعة الأهداف والفرص بسبب الخوف

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يوجه الشكر للاعبين على الفوز الصعب على حساب عزام التنزاني، موضحا أنه حذر اللاعبين من صعوبة اللقاء نظرا لقوة المنافس الذي يستحق كل تقدير، ولكن بسبب التقدم بهدف وحيد كان هناك بعض التوتر في اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

شدد على أن هناك غيابات عديدة وقائمة محدودة يحاول التعامل معها في ظل غياب الجدد والمصابين ولكنه سعيد بمجهود اللاعبين وظهورهم بمستوى طيب للغاية في ظل الظروف الحالية والغيابات العديدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص ضاعت بسبب الخوف من ضياع الفوز والتأهل.

وهنأ إيهاب جلال حارسه شريف إكرامي على وصوله إلى ١٠٠ مباراة أفريقية، ومشيدا بالحراس المميزين الذين يضمهم بيراميدز وجميعهم على المستوى المطلوب وخبراتهم تجعل الفريق منافسا على جميع البطولات.