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قال حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، إنه يرى نفسه رقم 1 في مركزه حتى ولو جلس على دكة البدلاء.

وأضاف عواد :«لديّ ثقة في نفسي وأرى نفسي رقم 1 حتى لو جلست بديلاً ولكن سأشارك وأحدث الفارق مثل ماحدث عندما جلست سنة ونصف ثم شاركت في أصعب مباريات الموسم بشهادة المدير الفني».

وأتم حارس مرمى نادي الزمالك، تصريحاته بقوله:«أكثر ما أزعجني تصدير أنني افتعل مشاكل مع زملائي وأننا مستمر لأجل المال ولكن الله يعلم بنيتي وبسبب تمسكي بالنادي وأنني لم افتعل أي مشكلة مع أي لاعب وأنني أكثر الناس التزامًا في مواعيدي وتدريباتي، ولكن هذه هي ضريبة اللعب للزمالك فلابد أن تتحمل فما يحدث في الزمالك لايحدث في أي نادِ آخر».