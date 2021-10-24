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منافس محمود الخطيب في انتخابات الأهلي: لدى ثقة كبيرة للفوز علي بيبو

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منافس محمود الخطيب في انتخابات الأهلي: لدى ثقة كبيرة للفوز علي بيبو منافس محمود الخطيب في انتخابات الأهلي: لدى ثقة كبيرة للفوز علي بيبو

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أكد خالد سليمان، المرشح لرئاسة النادي الأهلي على مقعد الرئيس، أنه لا يحب التحدث في الإعلام كثيرا حتى بداية موعد الانتخابات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية «تفاجئت بتواجدي ضد محمود الخطيب فقط على رئاسة النادي الأهلي، وأتخذت هذا القرار منذ 4 سنوات، وأعمل بالمحاماه، ولدي خبرات كثيرة للغاية في العمل العام».

وزاد «أعتقد أنني محل ثقة خاصة من جانب عمر سليمان، والجميع يتحدث بأنني محامي توفيق عكاشة وحزين لهذا الأمر، مع احترامي له ولكن أنا أتحدث بصفتي الشخصية».

وأكمل «تفاجئت بالأحاديث التي خرجت على وسائل الإعلام، بأن الناس تتحدث عن من هو خالد سليمان، ولدي عائلتي تشاهد هذه المنشورات، وأرى نفسي مؤهلاً لرئاسة النادي الأهلي».

وواصل «أبوالمعاطي زكي تنمر على شخصي، وتحدثت مع عبدالناصر زيدان لوصول الرسالة لهذا الشخص، وقيمة رئيس النادي الأهلي لا تسمح لي بالحديث لأنه منصب كبير وهام، وفي عام 2017 كانت الانتخابات شرسة للغاية».

واختتم «الصراع في عام 2017 لانتخابات الأهلي كانت شرسة للغاية، والانتخابات حاليا بيني وبين محمود الخطيب، ولم أرتكب أي خطأ بترشيحي للتواجد على رئاسة النادي الأهلي، وأعرف النادي الأهلي جيدا للغاية، وإرادة الله فوق كل شئ، ولدي ثقة كبيرة من الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، فالنتيجة النهائية ستكون في صالح النادي الأهلي».

المصرى اليوم

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