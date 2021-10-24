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جمال الغندور يعلن سرقة حسابه على فيسبوك

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جمال الغندور يعلن سرقة حسابه على فيسبوك جمال الغندور يعلن سرقة حسابه على فيسبوك

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قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» قد تعرض للسرقة.

وأضاف جمال الغندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تعرض للسرقة وهو غير مسؤول عما ينشر عنه بالوقت الحالي.

وأوضح جمال الغندور، إنه يعمل حاليا على التقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت من أجل إخلاء مسئوليته، عما ينشر على الحساب ومن أجل استعادته، مرة أخرى.

وكان الحساب الشخصي للكابتن جمال الغندور، قد نشر تدوينة، بدأها بجملة:«الأهلي أكبر مفسدة في »، وقد ضمنها بصورة من شيك مالي مقدم من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

المصرى اليوم

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