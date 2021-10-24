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البرتغالي جوزية : ندمت على الرحيل عن الأهلي

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البرتغالي جوزية : ندمت على الرحيل عن الأهلي البرتغالي جوزية : ندمت على الرحيل عن الأهلي

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قال المدير الفني البرتغالي الأسبق لفريق الأهلي، جوزيه بيسيرو، أنه يشعر بالندم على الرحيل عن تدريب صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف بيسيرو، في تصريحات تليفزيونية :«جئت للبرتغال وفي هذه اللحظة يمكن أن أقول أنه كان من الخطأ، كنت أحب فريق الأهلي وكانت هناك بعض المواقف السيئة ولكن كانت إقامتي في رائعة والآن الناس ستذهب للاستاد فالجميع يحب الكرة في مصر».

وأتم مدرب الأهلي الأسبق تصريحاته بقوله:«أريد أن أعود مرة أخرى للأهلي والكرة المصرية، حين تدرب الأهلي يمكنك الفوز بكل شيء فالأهلي فريق رائع، الآن أنا حر ولديّ بعض الأمور ولكن أعتقد أنه لايمكن أن أتحدث الآن فهذا ليس من العدل لأن الأهلي لديه مدربًا الآن وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد في هذه اللحظة ويمكن أن يكون هذا في المستقبل».

المصرى اليوم

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