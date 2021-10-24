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قال سيف الأسيوطي، صاحب الشركة التي تنفذ قميص الزمالك الجديد، إنه سعيد بالعمل مع نادي الزمالك، وتنفيذ الزي الخاص به للموسم الجديد.

وأضاف سيف الأسيوطي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«المفاوضات امتدت بيننا وبين الزمالك لمدة شهرين، والتواصل بيننا كان جيدا، ولم تكن هناك عقبات لتنفيذ هذه الاتفاقية».

وتابع: «سيتم طرح القمصان للجماهير، بالأسواق ومنافذ البيع خلال أسبوعين وأسعارها ستكون في متناول الجميع، حسيث تم تسعير القميص الذي سيرتديه نجوم الفريق الأول ما بين 350 إلى 400 جنيه».

وأكمل: «نحن سعداء بهذا التعاون مع واحدة من أكبر القلاع الرياضية في مصر، ونتمنى أن يستمر لأطول فترة ممكنة».