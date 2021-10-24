سمير كمونة : الأهلي يُعاني من أزمة دفاعية

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يرى سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة دفاعية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«النادي الأهلي يعاني من أزمة دفاعية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر»، مضيفًا :«خلال الثلاثة أشهر الماضية، الأهلي يستقبل هدفًا على الأقل في كل مباراة يلعبها، وهذه مشكلة كبيرة تواجه الفريق الأحمر، لأنه لو واجه منافس قوي، من الممكن أن لا يستطيع التعويض».

وأضاف :«الهدف الذي تلقاه الأهلي في مباراة الحرس الوطني، يتحمل مسؤوليته أيمن أشرف والمغربي بدر بانون، لعدم فرض رقابة على مهاجم المنافس، هناك مشكلة أيضًا على الأطراف من ناحية على معلول، وأكرم توفيق، يجب على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أن يعالجها، في الفترة المقبلة».

وكان الأهلي حقق الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.