أخبار عاجلة

"بوتين" يدعو إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد "كورونا" -
الأمن العام يستعرض فيديو للقبض على عدد من مرتكبي الجرائم -
الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة -
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية (صور) -
«ويجز» يشعل حفل المنارة بمشاركة «عفروتو» (صور ) -
واشنطن تدعو جبهة تحرير تيجراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين -
لجنة النقل بمجلس النواب تناقش 10 طلبات إحاطة (التفاصيل) -
ما الاختلافات بين كيا سبورتاج 2023 ونظيرتها 2022؟ -
بيان عاجل من أبو هشيمة بشأن مقاضاة والد ياسمين صبري -
الجيش اليمني يقتل العشرات من الحوثيين في مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سمير كمونة : الأهلي يُعاني من أزمة دفاعية

Print
سمير كمونة : الأهلي يُعاني من أزمة دفاعية سمير كمونة : الأهلي يُعاني من أزمة دفاعية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة دفاعية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«النادي الأهلي يعاني من أزمة دفاعية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر»، مضيفًا :«خلال الثلاثة أشهر الماضية، الأهلي يستقبل هدفًا على الأقل في كل مباراة يلعبها، وهذه مشكلة كبيرة تواجه الفريق الأحمر، لأنه لو واجه منافس قوي، من الممكن أن لا يستطيع التعويض».

وأضاف :«الهدف الذي تلقاه الأهلي في مباراة الحرس الوطني، يتحمل مسؤوليته أيمن أشرف والمغربي بدر بانون، لعدم فرض رقابة على مهاجم المنافس، هناك مشكلة أيضًا على الأطراف من ناحية على معلول، وأكرم توفيق، يجب على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أن يعالجها، في الفترة المقبلة».

وكان الأهلي حقق الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استاد القاهرة يكشف آخر استعداداته لاستقبال قمة الكرة المصرية

استاد القاهرة يكشف آخر استعداداته لاستقبال قمة الكرة المصرية

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

شاهد تطوير ستاد السلام استعداداُ لاستقبال مباريات الأهلي (صور)

شاهد تطوير ستاد السلام استعداداُ لاستقبال مباريات الأهلي (صور)