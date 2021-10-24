عاجل | منصة سعودية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة العاملين

ويضم برنامج مشروعات عدداً من الإدارات التابعة لقطاع المرافق والأصول، من بينها إدارة التقارير والدراسات، والمعايير والإجراءات، فضلاً عن إدارة الدعم وتمكين الجهات الحكومية من إدارة أصولها ومرافقها بكفاءة وجودة، وبناء قدراتها البشرية والفنية في مجال إدارة الأصول والمرافق، ودعم عملية التحول نحو أداء أكثر كفاءة وجودة.
إدارات تتبع المرافق والأصول
01 التقارير والدراسات
تعمل على تزويد صناع القرار والشركاء من الجهات الحكومية بتقارير حول أداء الجهات العامة في مجال إدارة الأصول والمرافق، ومتابعة الالتزام بالدليل الوطني.
02 المعايير والإجراءات
الإشراف على إعداد منهجية مشروعات لإدارة الأصول والمرافق ووضع المعايير والإجراءات القياسية بحسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم الفني لعملية التحول في مجال إدارة الأصول والمرافق نحو أداء أكثر كفاءة وجودة.
03 الدعم والتمكين
تمكين الجهات الحكومية من إدارة أصولها ومرافقها بكفاءة، وبناء قدراتها البشرية والفنية، ودعم عملية التحول في الجهات العامة نحو أداء أكثر كفاءة.
إدارة المشاريع والمرافق
2015
تأسيس برنامج مشروعات
2016
إطلاق رؤية المملكة 2030
2016
نقل مسؤولية متابعة المشاريع من اللجنة الدائمة إلى برنامج مشروعات
2017
نقل اختصاصات اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة إلى مشروعات